Gourette : compétition des meilleurs skieurs internationaux en situation de handicap mental

Du 27 mars au 1er avril 2017, auront lieu les Championnats du Monde et d'Europe de Ski alpin et nordique INAS dans la station de Gourette (64) dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces championnats accueilleront les meilleurs skieurs internationaux en situation de handicap mental.

Plus de 70 sportifs issus de 11 délégations (Autriche, Espagne, Estonie, France, Italie, Japon, Pologne, République-Tchèque, Russie, Suède, Turquie) auront l'honneur de s'affronter sur les différentes épreuves de ski alpin et nordique. L'ensemble des coureurs pourront faire de leur compétition un véritable challenge afin de défendre les couleurs de leurs nations.

Expérience et expertise au service du sportif

La Ligue Sport Adapté d’Aquitaine (LSAA) est un organe régional déconcentré de la FFSA. Elle mène au niveau régional, une politique de coordination et d’organisation du sport en faveur de personnes en situation de handicap mental et/ou atteints de troubles psychiques. La LSAA est au service de 5 départements (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques) qui ensemble, travaillent pour un déploiement harmonieux du sport adapté sur le territoire aquitain.

L’objectif majeur de la LSAA est de rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre, d’organiser, de développer et d’assurer la promotion du Sport Adapté et en s’appuyant sur les acteurs locaux, notamment les associations sportives ordinaires et les établissements sanitaires médicaux et sociaux.

Les championnats du monde et d’Europe ski INAS 2017

Pour la seconde fois de son histoire, les Championnats du Monde et d’Europe INAS de Ski Alpin et Nordique feront étape en France ! La Ligue Sport Adapté d’Aquitaine a ainsi l’honneur d’organiser la prochaine édition qui se déroulera du 27 Mars au 1er Avril 2017 dans la station de Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques (64).

Cet événement exceptionnel rassemblera les meilleurs skieurs mondiaux en situation de handicap mental. Ces sportifs donneront le meilleur d'eux-mêmes durant les épreuves de Super G, Slalom, Géant et s'affronteront sur les boucles nordiques lors du Sprint ou de la

Mass Start. La station et le village montagne de Gourette auront à coeur d'accueillir, dans les meilleures conditions possibles, ces sportifs en situation de handicap mental.

Ces championnats seront parrainés par de nombreuses personnalités du sport qui viendront soutenir et féliciter ces sportifs « extraordinaires ». Nul ne doute, que les épreuves et la remise de récompenses resteront un moment fort et inoubliable pour tous les acteurs de ces Championnats du Monde et d’Europe de ski INAS.

INAS

Comme pour toute fédération sportive, la Fédération Française du Sport Adapté est membre d’une fédération internationale, appelée INAS. L'INAS (initialement appelée INAS- FMH) a été créée en 1986 par des professionnels aux Pays-Bas qui souhaitaient promouvoir la participation des athlètes avec "un handicap mental". Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 15 événements internationaux qui se déroulent chaque année rassemblant plus de 3 500 athlètes.

Après une période d’absence de 12 ans du programme paralympique, le retour des sportifs déficients intellectuels a été ratifié par l’Assemblée Générale de l’IPC (International Paralympic Committee) en novembre 2009. Cette décision a permis la participation de quelques 120 sportifs déficients intellectuels aux Jeux Paralympiques de Londres, en athlétisme (3 épreuves), natation (3 épreuves) et tennis de table (en simple).

Cette fédération gère les compétitions internationales des personnes en situation de handicap mental et plus particulièrement atteintes d'une déficience intellectuelle. Pour pouvoir concourir dans les compétitions internationales INAS, chaque sportif doit être « éligible ».

Ce système mis en place a pour but de garantir une concurrence équitable et équilibrée. Il se base sur la production de tests cliniques attestant d'un quotient intellectuel inférieur à 75 détecté avant l'âge de 18 ans, et d'une mise en évidence des besoins d'adaptation de la personne dans sa pratique sportive, mais également dans sa vie quotidienne.